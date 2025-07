Bruxo constrói igreja da pombagira no RS: 'Não cultuamos o diabo'

Segundo o Malagueta, até o momento, o projeto da igreja já ultrapassou os R$ 500 mil. As melhorias seguem em andamento, e Brito afirma que cabanas serão construídas no local para acolher os frequentadores. "Os valores são bem exorbitantes por ser um sítio, e a infraestrutura é mais complicada. Por exemplo, para fazer o fechamento do terreno, tem empresa cobrando R$ 120 mil", diz. "São gastos que a gente não imaginava, mas, quando é feito com amor e carinho, em prol da espiritualidade, a gente faz".

Altar da Igreja da Pomba Gira, em Porto Alegre Imagem: Arquivo pessoal

Além da Igreja da Pomba Gira, o bruxo também conduz a Casa da Pomba Gira, que será reinaugurada em Canoas (RS). "Ela já existia, já era nosso terreiro. Porém, na época das enchentes [entre abril e maio de 2024], foi um dos lugares mais devastados [...]. Acabamos perdendo tudo dentro do imóvel. Agora, nós estamos reformando e será mais uma unidade da Igreja da Pomba Gira".

Brito conta que tem a intenção de expandir a ideia para outros locais. "Temos interesse, sim, em abrir o espaço em outros lugares, ou pelo menos colocar essa nomenclatura em outras casas de religião, para que as pessoas possam começar a respeitar as casas de religião como existe o mesmo respeito com a igreja", explica.

Preconceito é presente no cotidiano da igreja

O religioso afirma que seu trabalho enfrenta diferentes formas de repúdio. Brito conta que sofre intolerância religiosa de fiéis de outras religiões e até mesmo de pessoas que seguem a mesma religião que ele. "Infelizmente, isso acontece muito", explica. Os "ataques", segundo ele, não acontecem somente no ambiente digital, e ele conta que já foi abordado pessoalmente.