Pai de santo mata jovem e bebê para traição não ser descoberta, diz polícia

Kauany foi encontrada morta junto ao filho Miguel, de dois meses Imagem: Reprodução de redes sociais

No local indicado pelo religioso, os corpos de Kauany, do amigo dela, Ariel Silva, e do bebê de dois meses, identificado como Miguel, foram encontrados. Eles estavam em um buraco na beira de um rio, coberto com galhos e pedaços de madeira, segundo a Polícia Civil.

Líder religioso teria matado jovem porque ela ameaçou contar sobre o filho que eles tinham à esposa. Ele também temia que a revelação o fizesse perder o cargo de líder religioso, segundo a delegada Marcela Smolenaars.

Polícia ainda não sabe como bebê foi morto. O homem não confessou o assassinato da criança e um exame pericial vai identificar se o bebê foi morto ou jogado com vida no local onde os outros corpos foram despejados.

Esposa do líder religioso se entregou após ter a casa incendiada. A princípio, a mulher era tratada apenas como testemunha do crime, mas ela se apresentou à delegacia afirmando que ajudou o marido a matar a jovem e que temia pela própria vida, já que a casa onde ela e o marido moravam foi incendiada após a repercussão do caso.

O homem está preso por um feminicídio e dois homicídios qualificados. A polícia também aponta que ele cometeu outro crime ao se relacionar com a jovem, usando da sua influência religiosa para cometer um abuso sexual contra uma menor de idade.