Crimes de falsos entregadores desafiam polícias; SP e RJ se mobilizam

Um motociclista com colete refletivo e bolsa térmica nas costas se aproxima de uma vítima na calçada, sem que ela desconfie, e anuncia o assalto. Depois, se mistura entre entregadores de delivery e dificulta a identificação. Leis no Rio de Janeiro e em São Paulo tentam dificultar esse tipo de crime, mas especialistas ouvidos pelo UOL analisam com cautela a suposta eficiência dessas medidas.

O que aconteceu

Lei aprovada em São Paulo foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em maio e está em regulamentação. Um dos trechos do texto diz que a mochila, baú ou outro item utilizado na entrega deverá ter um QR Code e um chip para comprovar a relação entre o entregador e a empresa. Os serviços de entrega terão que disponibilizar um cadastro dos prestadores.

Já a lei sancionada pelo governador do Rio, Cláudio Castro (PL), em 16 de julho, é mais restritiva. O texto, que está em fase de regulamentação, permite que apenas plataformas digitais autorizadas forneçam as bags, que deverão ser distribuídas aos entregadores gratuitamente. As bolsas também terão uma identificação do prestador de serviço, e as empresas vão manter um registro atualizado dos equipamentos entregues a cada colaborador.