PCDF promove delegado que baleou 3 mulheres, mas revê decisão após críticas

Horas depois, o governo do DF retificou a decisão. Em edição extra do Diário Oficial publicada no final da tarde desta quinta-feira, a Secretaria de Segurança Pública do estado retirou o nome de Rocha da lista de delegados promovidos.

Governo do DF segue decreto de 2011 para promoção dos delegados. No decreto, está determinado que terá direito à promoção o funcionário público com "avaliação de desempenho satisfatória", revisada anualmente, além de ser necessário que o delegado tenha cumprido o "exercício ininterrupto do cargo" e não pode ter sofrido suspensão disciplinar, ter tido falta injustificada ou "prisão em virtude de sentença transitada em julgado".

Mikhail Rocha, que é lotado como servidor na delegacia de São Sebastião, atualmente está preso, segundo informou ao UOL a PCDF. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do delegado. O espaço segue aberto para manifestação.

Delegado atirou em três mulheres

Em 16 de janeiro, Rocha atirou contra a própria esposa e uma funcionária na residência do casal, no Jardim Botânico. Na ocasião, o filho dele, um garoto de 7 anos, também ficou ferido.

Rocha levou o filho até o Hospital Brasília, no Largo Sul. Na unidade de saúde, ele exigiu atendimento prioritário, a enfermeira Priscila Pessoa pediu para que ele fizesse uma ficha protocolar, mas o delegado atirou contra a funcionária e a acertou no pescoço e no ombro.