'Novo cangaço': Quadrilha é alvo da PF por ataque a banco em MG

Organização criminosa é acusada por ataque simultâneo contra banco e as forças de segurança. Em abril deste ano, membros da quadrilha atacaram a sede da Polícia Militar e o quartel da Guarda Municipal de Guaxupé (MG) para impedir uma reação ao ataque a uma instituição financeira no município mineiro. Grupo usou explosivos em ataque a banco.

Quadrilha é especializada em ações com o uso de explosivos e táticas militares, aos moldes do chamado 'novo cangaço' ou 'domínio de cidades'. Segundo a PF, o grupo é especializado em ataques com o apoio de veículos blindados e enfrentamento às forças de segurança.

Como foi o ataque

Vídeo obtido pelo UOL mostrou dois criminosos em uma calçada com o carro estacionado. Enquanto um dos homens circula pelo local, é possível ouvir explosões ao fundo.

Criminosos atiraram contra a agência bancária da Caixa e usaram explosivos para invadir o local, segundo a PM-MG. Um policial que estava no quartel da PM mineira foi ferido por estilhaços de vidro na ocasião. Em seguida, os suspeitos fugiram para uma área de mata. As forças de segurança contaram com o apoio de cerca de 150 policiais nas buscas, que contou com o auxílio de drones e aeronaves.