Quer empreender em SP? Veja opções com curso, mentoria e investimento

Vai Tec

O Vai Tec apoia startups e negócios tecnológicos com potencial de impacto nas periferias. Cada projeto aprovado recebe R$ 50 mil e acesso a um programa de formação com mentorias, oficinas e eventos de conexão. Gratuito, o programa é voltado a jovens empreendedores.

Banco do Povo e Qualifica SP -- Empreenda

O governo do Estado oferece microcrédito com juros reduzidos para empreendedores formais e informais, com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil. Para solicitar, é preciso concluir um curso de capacitação. As linhas incluem o Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro. O programa Qualifica SP -- Empreenda também oferece cursos gratuitos presenciais ou online, com foco em gestão e planejamento.

Sebrae

O Sebrae oferece capacitações presenciais e online para quem quer empreender. Na capital, há seis escritórios com atendimento e cursos gratuitos. Além disso, o serviço oferece uma plataforma digital com aulas a distância e uma seção específica para quem quer abrir um negócio.