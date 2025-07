Roubo de aliança no Morumbi aumenta 143%: chegou minha vez

Dizem que podem pagar até R$ 600 por grama de ouro. Há dez anos, o valor era seis vezes menor. No site da franquia de joias onde comprei minha aliança, o valor é cinco vezes mais do que o que pagamos em 2015. O repasse é rápido: no shopping Butantã, onde fomos bloquear o celular minutos depois do roubo, uma placa grande na joalheria afirma que ali é possível transformar ouro em dinheiro. O meu ouro em dinheiro para alguém, eu penso.

Em lojas do tipo, como a que fica no Carrefour da avenida João Dias, em uma das extremidades do Morumbi e Panamby, se você quiser vender ouro, ninguém pede nota fiscal. A relações públicas Maiara Bastianello, moradora do bairro, me contou que tentou vender peças antigas no local e ninguém cobrou provas da legalidade dos acessórios.

"Eles rapidamente pesaram o que eu levei e me pagaram em dinheiro", me contou. Não por acaso, no Jardim Guedala, dentro do Morumbi na divisa com o Butantã, os moradores têm visto pessoas comprando e vendendo ouro nas ruas, com a placa amarela presa ao corpo —antes a prática só era comum no centro da cidade. "Eles roubam no bairro e já desovam aqui mesmo, é prático", disse um dos meus vizinhos.

No grupo de meu prédio, aliás, sete casais tiveram as alianças roubadas entre 2024 e 2025. A maioria estava andando pelo bairro e foi abordada por pessoas armadas em motos. A bancária Cynthia Dentello, uma de minhas vizinhas, anda assustada desde o assalto em que levaram correntinha, aliança e celulares —ela também estava com as duas filhas gêmeas, de 3 anos, na rua lateral do prédio.

Ela chegou a mandar fazer outras alianças com joias antigas derretidas, mas tira do dedo toda vez que sai de casa para passear com o cachorro.

Outro casal de moradores foi abordado com armas na cabeça em frente ao edifício. Vários dizem que deixaram de sair a pé na região por falta de policiamento. Na rua de trás do prédio, há frequentemente uma viatura em frente a um bar e os policiais estão tomando um lanche lá dentro, o que não dá muita segurança para quem caminha por aí.