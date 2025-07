Policiais mataram 5 pessoas por dia nas capitais em 2024, diz anuário

Polícia da Bahia segue como a mais letal em números absolutos, com 1.556 registros. Em seguida aparece São Paulo, com 813 mortes durante ocorrências policiais, e o Rio de Janeiro com 703 registros. Amapá continua na liderança proporcional com uma taxa de 17,1 por 100 mil habitantes.

São Paulo registrou um aumento de 61%. Policiais mataram 813 pessoas no ano passado, contra 504 no ano anterior.

Promoção de aliados do secretário da Segurança incentiva letalidade em SP, diz especialista. "Promoções da Polícia Militar favoreceram aliados ao secretário Guilherme Derrite, resultando no aumento da letalidade. Medidas focadas em inteligência e investigação são mais eficazes do que ações meramente repressivas. ", disse ao UOL David Marques, coordenador do Fórum.

Em janeiro, por exemplo, Derrite nomeou a delegada Dilene Squassoni para a Ouvidoria subordinada à SSP-SP. O órgão, criado no fim do ano passado, ficou conhecido como "ouvidoria paralela" por já existir uma Ouvidoria das Polícias de São Paulo.

Marques também cita as operações Escudo e Verão, da Polícia Militar de São Paulo, para explicar os números. As duas ações provocaram 84 mortes na Baixada Santista.