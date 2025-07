Turista da África do Sul é morta no PR um dia após desembarcar no Brasil

A turista sul-africana Anne Leigh McKenzie, 27, achada morta dentro de um apartamento em Curitiba (PR), foi assassinada pelo próprio companheiro, que é norte-americano, um dia depois de desembarcar no Brasil.

O que aconteceu

Anne foi assassinada a tiros por Ian Alexander Bruder Hay, 30, no último sábado. Depois de matar a companheira, Ian, que é natural dos Estados Unidos, tirou a própria vida. As informações são da delegada Magda Hofstaetter.

Vítima havia desembarcado no Brasil na sexta-feira. Na sequência, ela foi encontrar o companheiro com quem se relacionava desde o ano passado. Ainda de acordo com a polícia, Ian morava no Brasil desde dezembro de 2024.