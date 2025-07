Ele 'adotou' filho do padrasto: 'Nunca imaginei amar tanto uma pessoa'

O cabeleireiro Julio Morais, 29, conheceu Andrey em 2016, quando tinha 19 e o garoto, 11. A aproximação foi inesperada. A mãe de Julio passou a se relacionar com um homem que tinha um filho com síndrome de Down e autismo.

Naquela época, Julio vivia uma fase difícil: havia deixado a casa da família por conflitos, e enfrentava uma depressão. Passado quase um ano, ele voltou a morar com a mãe.