O profeta fenômeno que transformou 30 fiéis em 59 milhões de seguidores

Nos comentários, surgiram relatos semelhantes e acusações de "manipulação digital" para inflar o número de inscritos. "Fui olhar e estava inscrita, mas nunca me inscrevi", disse uma internauta. Outros questionaram a autenticidade do sucesso digital do líder religioso e até levantaram a hipótese de compra de canais antigos — algo que não é ilegal, mas levanta dúvidas sobre a origem das inscrições.

Influenciadores como os Irmãos Neto chegaram a publicar vídeos e posts acusando o canal do pastor de "burlar regras" do YouTube para obter inscritos. Um dos títulos divulgados sugeria que "Felipe Neto desmascara bispo Bruno Leonardo", mencionando que o canal teria usado artifícios para inflar números.

No vídeo apresentado, os irmãos Neto ironizam o fato de terem sido superados em número de inscritos pelo canal do pastor. "Paga para impulsionar o próprio conteúdo e chantageia emocionalmente, usando a fé para ganhar inscrito", disse Felipe Neto no vídeo, referindo-se ao bispo.

O que diz o bispo

Ao UOL, Bruno Leonardo afirmou, por meio de sua assessoria, que a alegação de inscrições automáticas seria um equívoco. Segundo ele, a plataforma não permite esse tipo de ação e, portanto, a denúncia não procede.