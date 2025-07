Câmeras em fardas da PM de SP farão reconhecimento facial e de placas

As câmeras acopladas nas fardas de policiais militares de São Paulo farão reconhecimento facial e de placas de veículos a partir de 2026.

O que aconteceu

Equipamentos também terão melhor capacidade de conectividade e mais autonomia de bateria. A nova tecnologia das novas câmeras corporais, as chamadas COPs, irá contribuir para o aumento da probabilidade de prisão de suspeitos, segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

Serão 3 mil novas câmeras corporais com a nova tecnologia previstas em aditivo contratual. "Com isso, [o novo equipamento] irá apoiar as atividades policiais contribuindo com a restrição da mobilidade criminal", informou a SSP por meio de nota.