Casal desaparecido há 14 dias é achado morto em escola desativada em PE

Os corpos de um casal que estava desaparecido há 14 dias foram encontrados enterrados no terreno de uma escola desativada em Santa Cruz do Capibaribe (PE).

O que aconteceu

Sivanilson de Lira Lima, 21, e Nayara Gabriely Nunes de Araújo, 18, foram vistos com vida pela última vez no dia 11 de julho. Na ocasião, Nayara havia saído de sua casa em uma motocicleta para buscar o namorado no trabalho, mas os dois desapareceram. Seus corpos foram só foram localizados na madrugada desta sexta-feira.

Principal suspeito do crime é um jovem de 20 anos, que revelou onde ocultou os cadáveres e a polícia foi até o local. Os corpos de Sivanilson e Nayara estavam nos fundos da antiga Escola Evangélica, no bairro Boa Vista, que hoje está abandonada.