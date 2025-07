Moradores reclamam de água da Sabesp com 'gosto de terra' na Penha, em SP

Moradores da zona leste de São Paulo reclamam da qualidade de água ofertada pela Sabesp, que estaria com "gosto de terra".

A Sabesp diz que uma ação realizada entre os reservatórios Cantareira e Alto Tietê pode ter provocado a alteração no gosto, mas que a água não ameaça a saúde dos consumidores. Não há prazo para a situação ser normalizada.

O que aconteceu

Moradores dos bairros da Penha, Cangaíba e Vila Esperança, todos na zona leste da capital, relatam que o gosto da água está ruim desde a semana passada. As reclamações começaram nas redes sociais, com moradores que destacaram o "gosto forte de terra", além de um cheiro "desagradável", na água distribuída pelo menos desde a quinta-feira passada. Os moradores também relatam preocupação se a água com esse gosto e cheiro pode ser prejudicial à saúde.