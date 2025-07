Vídeo mostra ônibus sendo partido ao meio por trem em Curitiba; assista

Motorista não respeitou aviso sonoro, diz empresa. "O acidente aconteceu após o motorista tentar cruzar a ferrovia quando o trem se aproximava, desrespeitando a sinalização do local e não adotando os procedimentos de segurança: 'pare, olhe e escute'", afirmou a Rumo Logística, responsável pelo trem.

Maquinista acionou os freios de emergência, mas não conseguiu parar a tempo. "De acordo com as leis do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), a preferência é sempre do trem, e é considerada infração gravíssima atravessar uma Passagem em Nível sem parar previamente", reforçou a companhia.

Motorista do ônibus disse que não escutou o alerta sonoro, segundo a Polícia Civil. O caso é investigado.