Criminosos fingem ser da PF e cobram R$ 10 milhões por falsa imunidade

Suspeito pediu R$ 10 milhões para garantir falsa proteção e imunidade. De acordo com Oliveira, inicialmente, a investigação apura apenas um caso, mas os agentes acreditam se tratar de uma "cifra negra", que é quando crimes não são relatados. Nesse caso, como as outras possíveis vítimas também seriam criminosas, elas podem não ter procurado a polícia.

Modus operandi implica investimentos. Também conforme o delegado da PF, os criminosos monitoraram a vítima por algum tempo, incluindo em viagens a outros estados, o que indica que a ação criminosa teve um custo alto e não seja isolada.

Criminosos vão responder por extorsão mediante fraude e usurpação de função pública. "As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e vítimas do esquema fraudulento", afirmou a polícia. Espera-se que outras extorsões sejam descobertas na análise do material apreendido com o suspeito.