Policia confirma suspeita que madrasta teria envenenado família em MG

Motivação do crime estaria ligado a conflitos anteriores da investigada com o pai do menino, segundo o delegado Conrado Guedes. Entre os fatores estariam a não aceitação do resultado positivo do exame de DNA que comprovou a paternidade do seu marido, a insatisfação com o pagamento da pensão alimentícia e relatos de ciúmes em relação à mãe da criança.

Com a morte da investigada, o inquérito será encerrado e enviado à Justiça com recomendação de arquivamento, conforme a lei. De acordo com a Polícia Civil os laudos finais e outros exames, como os toxicológicos e psicológicos, devem ficar prontos nos próximos dias.

O menino contínua internado, e o pai já teve alta médica. Segundo a polícia, novas informações serão divulgadas após o fim das investigações.