Filho é preso sob suspeita de matar mãe professora em Belo Horizonte

No dia seguinte, Tatiana não teria respondido às mensagens dele. Ele contou que retornou à cidade após não conseguir contato com a genitora e se deparou com a casa arrumada e com o carro na garagem, mas os óculos, o celular e as chaves dela haviam sido levados.

O filho relatou à PM ter feito contato com hospitais e IML, mas sem sucesso. Ele também disse ter pedido as imagens das câmeras de segurança de vizinhos, que mostraram dois carros suspeitos parados em frente à casa na quinta. Apesar disso, não foi possível ver quem entrou ou saiu dos veículos, nem mesmo as placas deles.

A professora Soraya Tatiana Bonfim era conhecida pelos amigos e alunos como 'Tati' Imagem: Obtida pelo UOL

Filho teria ainda checado o WhatsApp da mãe, que estava conectado em notebook, mas disse não ter achado nada suspeito. A localização do celular dela também não pôde ser acessada.

O corpo de Tatiana foi encontrado coberto por um lençol. A vítima estava sem nenhuma identificação, mas foi reconhecida pelo filho. Ela também tinha sinais de violência sexual. Segundo a PM, ela estava seminua e vestida apenas com a parte de cima da roupa. A Polícia Civil informou que aguarda também a conclusão de perícias para saber a causa da morte.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.