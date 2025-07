Suspeito de matar a mãe em Minas Gerais é funcionário do governo

Professora teria sido morta por enforcamento. Ainda segundo o depoimento do filho, após a discussão com a mãe, ele a enforcou dentro de casa. A causa da morte ainda não foi confirmada pela polícia, que aguarda os laudos.

Suspeito disse, inicialmente, que mãe desapareceu

Professora foi encontrada morta na manhã de domingo, em Vespasiano (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte. Tatiana foi vista pelo filho pela última vez na quinta-feira (17). Na primeira versão do depoimento á polícia, o filho disse que foi viajar naquele dia e se despediu da mãe em casa, no bairro Santa Amélia, em Belo Horizonte, segundo informações da Polícia Militar. Ela estava em recesso escolar.

No dia seguinte, Tatiana não teria respondido às mensagens dele. Ele contou que retornou à cidade após não conseguir contato com a genitora e se deparou com a casa arrumada e com o carro na garagem, mas os óculos, o celular e as chaves dela haviam sido levados.

O filho relatou à PM ter feito contato com hospitais e IML, mas sem sucesso. Ele também disse ter pedido as imagens das câmeras de segurança de vizinhos, que mostraram dois carros suspeitos parados em frente à casa na quinta. Apesar disso, não foi possível ver quem entrou ou saiu dos veículos, nem mesmo as placas deles.

Filho teria ainda checado o WhatsApp da mãe, que estava conectado em notebook, mas disse não ter achado nada suspeito. A localização do celular dela também não pôde ser acessada.