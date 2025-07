'Rei das sucuris': ele mostra como é viver no berço das serpentes em MS

Gandine disse que, mais do que dor, sentiu "medo e adrenalina"."Quando vi que ela estava grudada, joguei a perna para frente para correr, aí a boca [da cobra] escapou da perna e pegou no calcanhar". Um dos dentes do animal ficou preso na pele do pescador, que recebeu tratamento adequado para evitar complicações por causa de eventuais bactérias presentes na boca da sucuri.

À esquerda, a marca da mordida na perna de Rafael. À direita, o dente que ficou preso no pescador Imagem: Arquivo pessoal

Segundo Daniella, a espécie não representa uma ameaça aos humanos. "Casos registrados de ataques de sucuris a pessoas adultas geralmente acontecem por acidentes e não envolvem predação, ou seja, as serpentes não chegam a comer as pessoas", diz. Os "ataques" acontecem por defesa do animal ou por confundir a pessoa com alguma presa.

Apesar do tamanho, a espécie não representa um perigo em potencial para humanos. "Uma sucuri com tamanho médio de quatro, cinco metros, como tem sido o tamanho máximo encontrado na natureza nos últimos séculos, não seria capaz de matar e engolir um ser humano adulto", garante a bióloga.

No caso de crianças, no entanto, é preciso ter cuidado em ambientes onde existem sucuris em abundância. Por serem pequenas, as crianças podem ser confundidas com animais que as sucuris costumam predar. Dessa forma, quando for fazer atividades em locais de natureza onde sucuris já foram avistadas, é aconselhável não deixar as crianças sozinhas em beiras de rios e lagoas Daniella França, bióloga e doutora em zoologia

Mesmo após a mordida, Gandine diz não ter medo do animal. Com a experiência adquirida nas pescarias, afirma saber como agir.

"Se ficar a pelo menos três metros de distância, ela não faz nada",,