Morre ciclista atropelada por juiz bêbado em Araçatuba (SP)

Quem é o juiz?

Fernando Júnior fez carreira como juiz da 1.ª Vara Cível de Araçatuba. Ele trabalhou no local até se aposentar, em 15 de agosto de 2019.

Entre janeiro e junho, ele teve rendimento bruto somado de R$ 917 mil. Os dados são do Tribunal de Justiça de São Paulo, disponíveis no Portal da Transparência da Corte. Com os descontos, seu contracheque líquido bateu em R$ 781 mil acumulados no período, média de R$ 130 mil por mês.