Juiz que dirigia bêbado e atropelou ciclista ganha R$ 130 mil por mês

Média mensal líquida do salário de Fernando é de R$ 130 mil. Em janeiro, ele recebeu R$ 133.271,89; em fevereiro, o salário foi de R$ 119.707,71; em março, o juiz recebeu R$ 129.707,71; em abril foram R$ 150.102,95; em maio foram mais R$ 139.323,96; e em junho ele recebeu R$ 109.323,96.

O UOL não conseguiu contato com a defesa de Fernando. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso

Fernando Augusto foi preso em flagrante na quarta-feira. Ele dirigia embriagado com uma mulher seminua em seu colo, quando atropelou uma ciclista em Araçatuba. A vítima está internada em estado grave. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Juiz teria passado a madrugada com a mulher em uma casa noturna, deixado o local embriagado e dirigiu o veículo, segundo a polícia. De acordo com a investigação, no momento em que foi preso, ele "estava sob efeito de bebida alcoólica, com a coordenação motora comprometida e fala desconexa". Posteriormente, exame clínico comprovou que ele de fato estava embriagado.

Prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Ele foi enviado para a Cadeia Pública de Penápolis.