Policial reage a tentativa de assalto e mata homem disfarçado de entregador

Homem de 21 anos morreu no local e foi constatado que ele portava uma arma falsa. Perícia foi acionada e caso foi registrado no 11º DP como roubo, resistência, legítima defesa e morte decorrente de intervenção policial. Investigação será feita pelo DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

São Paulo e Rio de Janeiro tentam dificultar crime do falso entregador. Em São Paulo, uma lei prevê que mochilas de entregadores tenham QR Code e chip para comprovar a relação do entregador com as empresas. No Rio, legislação ainda está em fase de regulamentação e prevê que apenas plataformas autorizadas forneçam as bags.