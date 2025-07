Qual será a primeira cidade brasileira a ter uma versão da 'Times Square'?

Apoiamos o projeto apresentado pela Prefeitura em todos os aspectos, com exceção da proposta de criação de canteiros laterais e plantio de árvores em uma via que é, historicamente, essencialmente urbana CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói)

"Times Square Brasil" de Balneário Camboriú tem obra mais adiantada, mas não é distrito de mídia

Projeto de Santa Catarina é o mais próximo de se tornar realidade, mas data de inauguração ainda não foi divulgada. O New York Food Lounge, um centro gastronômico com 65% das obras completas, terá um telão de LED para publicidade se chamará "Times Square Brasil". Fica localizado no cruzamento das avenidas Alvin Bauer e Brasil, um polo comercial da cidade.

Apesar disso, especialista não considera que apenas um telão configure um distrito de mídia. Sérgio Rizo ressaltou que conceito envolve região com vários telões, e não só um, mas acredita que a instalação do primeiro pode estimular o crescimento desse mercado na cidade.

Camboriú não tem nenhuma lei que proíba instalação de outdoors. Diferente de outras cidades, que não iniciaram as obras ou que dependem da aprovação do legislativo, as leis do município não citam nenhuma proibição a esse tipo de estrutura, o que facilita a entrega mais rápida do projeto. Em Santa Catarina, a construção é uma iniciativa da própria empresa administradora do futuro centro gastronômico, e não do poder público.