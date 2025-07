Dívidas com bets e 'discussão acalorada': o que disse suspeito de matar mãe

O celular dele foi apreendido pela polícia, que irá apurar se Matteos têm dívidas em bancos e se há comprovações dos gastos dele com apostas. A investigação aponta que mãe e filho tinham suas rendas e, até o momento, não há informações se ele exigia dinheiro dela para pagar os valores devidos. Após a prisão, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, do governo estadual, anunciou que o suspeito será exonerado do cargo que ocupa na pasta.

Homem relatou à investigação que matou a mãe enforcada na casa onde eles moravam. A Polícia Civil ainda aguarda os laudos periciais para confirmar a causa da morte de Tatiana. Exames feitos até o momento indicam que a vítima não foi abusada sexualmente, declarou a delegada Ana Paula Rodrigues de Oliveira. Segundo a Polícia Militar, o corpo foi encontrado seminu e vestido apenas com a parte de cima da roupa.

A apuração preliminar indica que ele agiu sozinho. A polícia também informou que o filho usou o carro da vítima para desovar o corpo em outra cidade no mesmo dia do crime, quando Matteos disse ter visto a mãe pela última vez. Ele ainda disse que colocou o corpo de Tatiana no porta-malas do automóvel. Uma perícia é realizada no veículo para saber se a versão é verdadeira.

Investigadores tentam descobrir se o crime foi planejado pelo suspeito —o que ele nega. As autoridades também dizem que a viagem feita por Matteos com amigos no dia 18, quando o crime teria ocorrido, também estava planejada previamente.

A defesa de Matteos disse ontem que estava na delegacia e se posicionaria em breve. O espaço segue aberto para manifestação. A reportagem entrou em contato com a família do suspeito, mas não obteve retorno.

Inicialmente, suspeito disse que mãe havia desaparecido

Professora foi encontrada morta na manhã de domingo, em Vespasiano (MG), na região metropolitana de BH. Tatiana foi vista pelo filho, de 32 anos, pela última vez na sexta-feira (18). Matteos disse à polícia que foi viajar naquele dia e se despediu da mãe em casa, no bairro Santa Amélia, em Belo Horizonte, segundo informações da Polícia Militar. Ela estava em recesso escolar.