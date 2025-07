Suspeito de matar mãe após dívidas com bets tem prisão preventiva decretada

A apuração preliminar indica que Campos agiu sozinho. A polícia também informou que o filho usou o carro da vítima para desovar o corpo em outra cidade no mesmo dia do crime. Ele ainda disse que colocou o corpo da mãe no porta-malas do automóvel, mas uma perícia seá realizada no veículo para saber se a versão é verdadeira.

Investigadores tentam descobrir se o crime foi planejado —o que ele nega. As autoridades também dizem que a viagem de Campos com amigos no dia 18, quando o crime ocorreu, também foi planejada previamente.

Campos perdeu o emprego. Após a prisão, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, do governo estadual, anunciou que o suspeito será exonerado da pasta.

Primeira versão de Campos

Em sua primeira versão, Campos disse que discutiu com a mãe no dia anterior ao crime. Como ela não teria respondido às mensagens enviadas por ele, no dia seguinte ele teria retornado à cidade para falar com a mãe. Ao chegar em casa, teria se deparado com tudo arrumado e o carro na garagem. Os óculos, o celular e as chaves dela, porém, haviam sumido.