Ciclone traz ventania a SP e outras cidades do sul e sudeste; veja previsão

Situação é ainda mais grave no Rio Grande do Sul, segundo projeções do MetSul. A região da Lagoa dos Patos deve ter ventanias acima de 100 km/h e a cidade de Porto Alegre de 70 km/h a 90 km/h. Santa Catarina e a região da Serra do Mar no Paraná também vão sentir a força dos ventos e há risco de queda de energia.

Ressaca marítima vai atingir a costa do sul e sudeste. Embarcações de pequeno porte, pescadores e praticantes de esportes aquáticos devem evitar o mar e redobrar cuidados, segundo a Defesa Civil.

Prefeitura do Rio pede que as pessoas evitem banho de mar entre a terça e a quinta. O Centro de Operações do Rio afirmou que as ondas podem chegar a três metros de altura. Além de evitar o banho, as pessoas foram orientadas a não pedalar na orla, evitar mirantes e a beira do mar e não tentar resgatar vítimas de afogamento.

Massa de ar polar faz a temperatura cair na capital paulista a partir da terça-feira. A mínima na quarta e na quinta vai ser de 8ºC, segundo o Climatempo. As máximas ficam em torno dos 17ºC na quarta e 21ºC na quinta. Na sexta, as temperaturas voltam a subir, com mínimas em torno dos 14ºC e máximas perto dos 27ºC.

Saiba quais cuidados tomar durante ventanias

Evite se abrigar sob árvores ou estruturas frágeis. Segundo a Defesa Civil, quem fica embaixo de coberturas improvisadas está mais vulnerável a ser vítima de desabamentos.