Queda de ponte entre TO e MA foi causada por excesso de peso, diz PF

Processo de colapso durou 15 segundos, e o vão central caiu em menos de um segundo, segundo o laudo. "No momento em que esse vão central foi cedendo, isso causou um esforço lateral na ponte, que causou aquela rachadura que a gente vê na filmagem", explicou Bruno Salgado Lima, perito criminal federal, ao Fantástico.

Estrutura foi construída na década de 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek, com um vão livre de 140 metros. A ponte foi erguida sobre um trecho do rio Tocantins. No local, não era possível fazer a instalação de pilares. Com o passar do tempo, a ponte não suportou o crescimento da frota de veículos na região nem o aumento da carga que passava pela estrutura.

Peritos identificaram em uma reforma que ocorreu entre 1998 e 2000 foi feito um reforço lateral. Com a mudança, foi retirada a camada original de concreto e aplicada uma nova camada de asfalto. A alteração, segundo mostrou o Fantástico, pode ter comprometido a estrutura. O reforço lateral "foi arrancado do concreto como se fosse fita crepe", descreveu o perito criminal federal Laércio de Oliveira Silva Filho.

Condições "sofríveis e precárias"

Em 2019, o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) encomendou um relatório técnico, publicado em 2020, que apontava problemas graves. O documento mostrou "vibrações excessivas e um rebaixamento de 70 centímetros no vão central". O documento, revelou o Fantástico, classificava as condições da ponte como "sofríveis e precárias" e recomendava reformas.

Polícia Federal vai ouvir os responsáveis pelo planejamento de recuperação da ponte. "Queremos entender por que o reparo não foi feito e por que o fluxo na ponte não foi interrompido", afirmou o delegado Allan Reis de Almeida ao Fantástico.