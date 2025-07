'Marcha, sem cadência': a rotina de alunos em uma escola cívico-militar

Ele diz que, junto aos colegas Ernesto Puglia Neto e Márcio Cortez Maya Garcia, foi encorajado a criar um projeto de colégio cívico-militar após a eleição de 2018, que colocou o primeiro militar na presidência desde a redemocratização. Apesar disso, Cândido afirma que o modelo "não incentiva ideologias" e se tornou referência para o governo de Tarcísio de Freitas.

Questionada se pretende adotar um modelo igual ou semelhante ao patenteado pela Defenda PM, a Secretaria de Educação paulista afirmou apenas que desenvolveu seu próprio projeto educacional cívico-militar, sem entrar em detalhes sobre como será o dia a dia escolar. Também procurada, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) apenas encaminhou os questionamentos à pasta educacional.

Modelo alvo de críticas

Entre os críticos do modelo cívico-militar, estão educadores e pesquisadores que avaliam a aplicação do modelo como um "grave equívoco de política pública", conforme define Olavo Nogueira Filho, diretor executivo do Todos Pela Educação. Segundo ele, ao contrário do que prega o modelo cívico-militar, referências internacionais em educação "apostam na formação de professores e estimulam a individualidade e diferentes projetos de vida dos jovens".

Esse esforço de militarizar o ensino, com militares aposentados nas escolas, disciplina imposta pela lógica do punitivismo e o discurso de isenção ideológica, não encontra paralelo algum com as múltiplas experiências internacionais e nacionais de sucesso Olavo Nogueira Filho, diretor executivo do Todos Pela Educação

*A reportagem optou por preservar a identidade dos alunos.