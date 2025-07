Feriados em agosto: veja cinco capitais que terão folga no mês

No Pará, 15 de agosto é feriado estadual. O dia comemora a adesão do estado à Independência do Brasil, em 1823.

Teresina comemora seu aniversário em 16 de agosto, uma quarta-feira. A data é feriado municipal.

Pelo mesmo motivo, há também a celebração em Campo Grande, em 26 de agosto, um sábado. O dia marca o aniversário da cidade.

Em Maceió, o feriado acontece em 27 de agosto, um domingo. A folga para alguns trabalhadores acontece em função do Dia de Nossa Senhora dos Prazeres, que é a padroeira da cidade.

O mês de agosto marca outras datas comemorativas, mas sem feriados. É o caso dos Dia dos Pais, em 10 de agosto, além do Dia Internacional dos Povos Indígenas, no dia 9.

Próximos feriados nacionais em 2025