'Golpe do amor': homem fingiu ser evangélico e fez ao menos 13 vítimas

Um homem foi preso por fingir relações amorosas com mulheres para obter vantagem financeira, prática conhecida como "golpe do amor". Treze vítimas já foram localizadas em quatro estados do país e prejuízo chega a R$ 200 mil.

O que aconteceu

Suspeito de 39 anos foi localizado em São Paulo morando com nova vítima. Ele foi preso no sábado em Boituva, no interior de São Paulo.

Homem utilizava da fé para persuadir mulheres. Segundo as investigações, o homem manipulava emocionalmente as vítimas com argumentos religiosos. Ele foi preso no sábado em Boituva, no interior de São Paulo. O nome do suspeito não foi divulgado, por isso a reportagem não localizou a defesa dele. O espaço segue aberto.