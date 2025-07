TJSP aceita denúncia contra PMs acusados de matar homem rendido em SP

Imagens da câmera corporal de um agente mostrou o exato momento em que Igor se rende e, ainda assim, é alvejado. Dentro de um quarto, o suspeito tenta levantar com as mãos erguidas quando leva um tiro. Na sequência, o vídeo registra mais tiros, mesmo com o jovem desarmado.

Imagens da câmera corporal de um dos agentes, obtidas pelo colunista do UOL Josmar Jozino, mostram que Igor estava agachado com os braços erguidos quando foi atingido por tiros. Na sequência, após ser ordenado que levantasse, é alvo de mais disparos.

Agentes chamaram a atenção um dos outros sobre as imagens logo após os disparos. Com o jovem baleado, os PMs dão a entender que não sabiam que o equipamento estava em funcionamento. Um dos homens chega a virar a lente da câmera para a parede, para impedir o registro da ocorrência.

Na denúncia, obtida pelo UOL, o MP-SP (Ministério Público de São Paulo) diz que os denunciados agiram por motivo torpe com recurso que impediu a defesa da vítima."Embora os suspeitos já estivessem rendidos e subjugados pela guarnição policial, o denunciado Renato Torquatto da Cruz efetuou disparos de arma de fogo na direção da vítima Igor, que estava com as mãos levantadas e apoiadas na cabeça, assim como os outros dois suspeitos que se encontravam naquele cômodo".

O UOL tenta contato com as defesas dos policiais. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.