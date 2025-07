Policial militar é preso após arrastar cachorro amarrado a moto no Ceará

Um subtenente da Polícia Militar do Ceará foi preso após ser flagrado arrastando um cachorro amarrado a uma motocicleta, na tarde de ontem, em Ipu, no interior do estado.

O que aconteceu

Policial militar pilotava uma motocicleta com uma criança na traseira do veículo, ambos sem capacete. Além disso, o agente também arrastava um cachorro, preso por uma corda.

Militar estava com sinais de embriaguez. A PM do Ceará afirma que, ao ser preso, o agente se recusou a atender as ordens dadas pelos PMs, que foram até a residência dele e foi necessário acionar uma equipe do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior.