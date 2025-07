'Se sair, volto a matar', diz canibal que hoje é pastor em presídio de PE

Diagnosticado com esquizofrenia e cego, Jorge afirma que não quer sair da prisão. "Se sair, volto a matar", declarou o ex-integrante do trio canibal a seu advogado e ao corpo de jurados durante o julgamento. O defensor afirma que o cliente teme tanto uma recaída quanto ser assassinado fora do presídio. "Ele disse que, se sair, volta a escutar aquelas vozes e tudo acontece de novo", relatou.

A defesa afirma que Jorge poderia hoje cumprir pena fora do presídio, mas ele próprio recusou. "Tenho condições jurídicas de colocá-lo na rua, em prisão domiciliar", afirmou Martinovich. "Mas ele me disse que, se descobrirem que é o canibal, será assassinado. E preferiu permanecer onde está".

O vídeo

Negromonte é apresentado como "pastor da penitenciária" no vídeo que viralizou. Na cena, ele aparece ao lado do diácono Rodrigo Gracino e de um missionário chamado Peterson, que falam rapidamente sobre o trabalho do preso, que está de camisa e gravata e traz um violão às costas.

O preso relata sua conversão e cita versículos durante a gravação. O diácono afirma que o pastor é "uma bênção" e lembra que ele "era conhecido como um dos canibais de Garanhuns". Ao microfone improvisado, o preso conta que um missionário o abordou em 2012 e o convidou a seguir a fé. Em seguida, cita um versículo bíblico: "Quem está em Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo" — trecho de 2 Coríntios 5:17.

O diácono encerra o vídeo citando que nada é impossível para Deus, em referência a Lucas 1:37. A frase é usada para reforçar a ideia de que, apesar do passado marcado por crimes brutais, a conversão de Jorge seria uma prova do poder transformador da fé evangélica.