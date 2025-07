Ventos deixam mais de 140 mil imóveis sem energia elétrica em São Paulo

A Enel emitiu alerta para hoje informando que quedas de árvores e galhos poderiam atingir a rede elétrica e atrapalhar o fornecimento. "A Enel Distribuição São Paulo informa que os fortes ventos, com rajadas acima de 60 km/h, que atingiram a área de concessão nesta segunda-feira (28) provocaram quedas de árvores e galhos sobre a rede elétrica, danificando trechos da rede de distribuição em diversos pontos. As regiões mais atingidas foram Sul, Leste e Oeste", disse a concessionária, em nota.

Fortes rajadas de vento ainda podem impactar a região. De acordo com o CGE, não são esperadas chuvas para hoje, mas até o fim do dia ventos ainda afetam todas as regiões da cidade, com destaque para Oeste, Leste e Sul da capital.

Voos foram cancelados no Aeroporto de Congonhas. A Aena, que administra o terminal, informou que sete chegadas e nove partidas foram canceladas até às 16h por conta das condições meteorológicas.