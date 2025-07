Colisão entre carro e ônibus de romeiros mata 5, incluindo 2 crianças

Cinco pessoas morreram, na noite de ontem, num acidente envolvendo um ônibus de turismo e um carro na MG-122, em Janaúba, no norte de Minas Gerais.

O que aconteceu

Veículos bateram de frente. A colisão aconteceu no km 162 da rodovia, próximo à entrada da cidade.

As cinco pessoas que estavam no carro — sendo três adultos e duas crianças — morreram. Segundo a Polícia Militar mineira, as vítimas ficaram presas às ferragens e foram retiradas pelas equipes de salvamento com o uso de ferramentas hidráulicas. Elas eram moradoras da cidade de Porteirinha (MG) e seguiam no sentido Montes Claros-Janaúba.