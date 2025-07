Clubes de várzea de SP temem perder sede após concessão no Campo de Marte

Secretaria alega cumprir exigência do contrato de concessão do Parque Campo de Marte. Assinado em janeiro, o texto prevê disponibilizar a área concedida "livre e desimpedida" à concessionária em até seis meses, prazo que se esgota hoje.

Notificação enviada aos clubes pela prefeitura Imagem: Arquivo pessoal

Ao UOL, a prefeitura confirmou que os clubes terão que sair, mas que voltarão no futuro. "A continuidade das atividades dos grupos de futebol de várzea está assegurada no Parque Campo de Marte após a requalificação e melhoria dos campos. Para iniciar este processo, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente segue aberta ao diálogo com as associações dos campos".

Concessionária, no entanto, diz não ter interesse na saída dos clubes. O Consórcio Campo de Marte pagou R$ 308 mil em outorga fixa para assumir o futuro parque.

O grupo é liderado pela Progen, empresa de engenharia que tem a concessão do Pacaembu. Ao UOL, a empresa disse que "confirma que está em negociações com os clubes da área em busca de soluções temporárias" e que "as primeiras conversas com as agremiações, com quem pretendemos ter uma relação duradoura e construtiva, foram bastante positivas".

Concessionária diz não ter pressa para obras

Contrato de concessão exige a construção de cinco campos "padrão Fifa". Cada um deles deve ter área de convivência (vestiários feminino e masculino, churrasqueira, lanchonete e área administrativa) e será administrado por um dos clubes que já têm no Campo de Marte sua sede.