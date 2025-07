Ela levou 5 anos para copiar a Bíblia à mão, e fez isso duas vezes

Comecei bem despretensiosamente. Na época, eu ainda trabalhava como enfermeira e estava divorciada. Minha filha Leentje tinha acabado de casar, e meu filho Eudes estava fora, estudando. Queria uma forma de me aproximar ainda mais de Deus.

Eliana Selmer

Inspirada por histórias sobre os massoretas — escribas judeus que copiavam os Livros Sagrados com extremo cuidado e reverência — Eliana decidiu que caligrafar a Bíblia à mão seria uma maneira profunda de viver seu devocional diário. Todos os dias, por cerca de uma hora, antes mesmo de sair da cama, ela escrevia.

Cinco anos depois, em 2011, concluiu a cópia das Escrituras, que foi dividida em quatro livros encadernados. Mas a jornada não parou por aí.

Em 2020, durante um encontro com jovens da igreja na cidade vizinha de Ponta Grossa, seu filho a convidou para compartilhar seu testemunho. A comoção dos jovens diante do feito foi tão forte que Eliana decidiu presentear o filho com a Bíblia que havia produzido.

"Foi uma emoção muito grande, mas logo percebi que teria que escrever outra para minha filha também", relembra.