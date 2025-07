Ministro: Mudança na CNH visa baratear processo e incentivar formalização

É aquele que é obrigado pela falta de recurso a dirigir sem carteira, porque ele não fez os cursos necessários, muitas vezes nem é apresentada a legislação de trânsito, mas ele já está dirigindo porque ele não tem o dinheiro para tirar a sua Carteira Nacional de Habilitação.

Renan Filho, ministro dos Transportes

O alto custo para conseguir a CNH poderia ser reduzido em mais de 80% com a retirada da obrigatoriedade do condutor fazer aulas de direção e de conduta no trânsito em autoescolas e CFCs (Centros de Formação de Condutores), entre outras burocracias.

O estudo para implementação da mudança já foi concluído pelo Ministério dos Transportes e agora será avaliado pelo presidente Lula. As provas teórica e prática para a aprovação do condutor continuam, mas o candidato poderá estudar pela internet, com um familiar ou em oficinas populares.

Renan Filho apontou também que, ao baratear e desburocratizar o processo, o país pretende formalizar e incluir as pessoas, além de garantir mais segurança no trânsito.

Então, ao baratear, desburocratizar, seguir a experiência internacional de muitos países, o país visa formalizar as pessoas, incluir as pessoas, qualificar o condutor para garantir também mais segurança.