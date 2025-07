Moradores relatam ameaças após vídeo que mostra agressão de PMs em SP

Motoboy negou as acusações de tentativa de agressão. "Durante a ocorrência, um dos policiais se alterou. Eu fiquei nervoso e me desentendi com ele. Nisso, uma policial colocou a mão em mim. Só afastei a mão, mas um dos policiais disse que eu tinha agredido ela", contou ao UOL.

Jovem disse ter sido novamente agredido e recebido e ameaças antes de ser apresentado na delegacia. Me trataram como se eu fosse um bandido. Sou trabalhador".

Vizinhos e testemunhas da invasão dizem que a PM reforçou o patrulhamento na região e que estão recebendo ameaças. Eles relatam medo da presença ostensiva dos PMs e disseram que um toque de recolher foi imposto pelos agentes ao comércio local. Eles afirmam que há policiais militares em frente à casa invadida no domingo e invadindo outras residências na região.

Eles [PMs] perceberam que as agressões tinham sido gravadas e continuaram a me agredir na viatura. Só falaram: 'Se o vídeo vazar, nós vamos voltar para te pegar'. É o que está acontecendo. A PM começou a passar de viatura na rua da minha casa e a perguntar quem fez a filmagem. Me trataram como se eu fosse um bandido. Sou trabalhador.

Motoboy vítima de agressão policial gravada

Procurada pelo UOL, a SSP-SP disse, em nota, que não compactua com desvios de conduta. Veja a íntegra do texto:

A Polícia Militar não compactua com excessos ou desvios de conduta. Todas as imagens relacionadas à ocorrência, incluindo as registradas pelas câmeras corporais dos policiais em serviço, serão rigorosamente analisadas pela Corregedoria da Polícia Militar e pela Polícia Civil, no inquérito instaurado pelo 75º DP (Jardim Arpoador). Constatada qualquer irregularidade, os envolvidos serão responsabilizados. As ações de policiamento preventivo e ostensivo na região seguem regularmente.