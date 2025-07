Agredida com 60 socos em elevador revela ameaças: 'Disse que eu ia morrer'

Agressor alegou 'surto claustrofóbico'

Igor Eduardo Pereira Cabral, deu mais de 60 socos no rosto da namorada Imagem: Reprodução/Instagram

O ex-jogador de basquete alegou em depoimento que teve um "surto claustrofóbico". Toda a agressão foi filmada pela câmera de segurança do elevador do prédio, localizado no bairro da Ponte Negra, na orla de Natal.

Nas imagens é possível ver o casal inicialmente discutindo. Assim que a porta do elevador se fecha, ele deflagra uma sequência de murros na mulher caída, sem reação.

Porteiro do prédio viu as imagens pela câmera do elevador e acionou a polícia. Igor foi detido e teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia no domingo. Ele deve ser indiciado e responderá por tentativa de feminicídio.

A vítima teve diversos ferimentos e vai passar por cirurgia. Ela foi levada para o hospital Walfrido Gurgel, e agora deve passar por cirurgia para correção das múltiplas fraturas causadas no maxilar e no rosto. Por conta das lesões, ela não foi ouvida ainda pela polícia.