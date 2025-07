Mulher vai à polícia após tentar matar marido com brigadeiro envenenado

À polícia, a suspeita contou que quis matar o homem devido ao seu histórico violento em casa. Segundo ela, o homem teria cometido assédios contra ela e a filha de 18 anos, que é enteada dele.

Homem teve sintomas leves de envenenamento e não corre risco de morrer. Segundo a polícia, ele teve náuseas, enjoo e vômitos e foi liberado após consulta médica. O brigadeiro que ele não comeu foi entregue à polícia pela suspeita.

Mulher não foi presa. A autoridade entendeu que ela reconheceu o erro, se apresentou espontaneamente e impediu a consumação do crime, se mostrando arrependida na delegacia.

Investigação foi aberta para entender o caso e analisar violências que seriam cometidas pelo homem. O inquérito analisa se a vítima do envenenamento cometeu importunação sexual e violência doméstica. A mulher é investigada por tentativa de homicídio.

Identidades da suspeita e do homem envenenado não foram divulgadas. O UOL não conseguiu até o momento contato com as defesas deles.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.