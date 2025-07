Pacientes ficam deformadas após procedimentos com suposta biomédica em SC

Muller conta que Suelem passava confiança durante o atendimento e, além disso, o preço cobrado pela suposta biomédica era um atrativo. "Ela acabou com a minha alegria, ela conseguiu me deixar com depressão. Ela é maravilhosa no conversar, em explicar [as intervenções], mas eu acho que ela não sabia nem o que estava fazendo", declarou a técnica em entrevista ao Balanço Geral (RecordTV).

Giezica pagou R$ 1.000 pelo procedimento nos glúteos. A intervenção, porém, foi malsucedida e ela foi internada com uma infecção bacteriana. Desde então, a técnica de enfermagem precisou fazer outros procedimentos, já gastou cerca de R$ 9 mil e passará por uma cirurgia para corrigir o problema.

"Existe uma bactéria dentro do meu glúteo. Graças a Deus ela não proliferou para minha corrente sanguínea, mas está ali, incomoda, me dá febre à noite, não consigo trabalhar porque não posso fazer esforço físico", explica a técnica.

Vítimas criaram grupo para reunir provas contra Suelem. O grupo no WhatsApp foi nomeado "Suelem acabou com a nossa alegria" e conta com pelo menos 30 mulheres que tiveram complicações após procedimentos feitos pela suposta biomédica.

Suelem não tem registro profissional para o exercício da biomedicina no estado. Não há dados dela cadastrados no Conselho Regional de Biomedicina de Santa Catarina. O UOL entrou em contato com o órgão e aguarda retorno.

Até o momento, foram realizados ao menos quatro boletins de ocorrência contra Suelem. Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, ao menos uma vítima relatou ter sofrido lesões graves e deverá passar por exames para comprovar as deformações. As vítimas também serão convocadas a prestar depoimento. A suposta biomédica ainda não foi ouvida.