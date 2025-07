Mérito, disciplina, privações: as regras de um colégio cívico-militar em SP

Coautor do modelo educacional do CCM, Fábio Cândido foi eleito prefeito de São José do Rio Preto em 2024, pelo PL. Junto aos colegas coronéis Ernesto Puglia Neto e Márcio Cortez Maya Garcia, Cândido escreveu em 2019 o modelo, posteriormente patenteado pela Defenda PM (Associação de Oficiais Militares do Estado de São Paulo em Defesa da Polícia Militar) e implementado em 2022 na escola particular do município hoje administrado por ele.

Diretora do colégio foi nomeada por Cândido secretária municipal da Educação. Em janeiro, Renata Azevedo, que é pedagoga de formação e dirigiu o CCM até o fim do ano passado, foi empossada chefe da pasta educacional, ao lado do coronel Márcio Cortez Maya Garcia, nomeado secretário municipal de Segurança.

Major Luiz Carlos Gonzaga, supervisor-chefe do CCM, e Renata Azevedo, diretora do colégio até dezembro de 2024 Imagem: Manuela Rached Pereira / UOL

'Nada de bandeira'

Militares e professores são sabatinados pela diretoria e treinados por militares antes de integrar quadro de funcionários do colégio. Entrevistas e um treinamento de duas semanas com todos os funcionários do colégio ocorrem para "garantir que todos tenham um currículo ilibado" e sigam as normas listadas pelo modelo da Defenda PM, conforme explicou à então diretora do colégio Renata Azevedo.

Professores do colégio ensinam apenas conteúdos "técnicos" aos alunos, ressaltou Azevedo. "Aqui, o professor é o mestre, e o aluno vai seguir o mestre. Em que ponto? De conhecimento técnico", disse. "Não que a opinião dele não seja bem-vinda, mas ela pode ser contrária ao que se diz dentro de casa, e a escola não tem esse papel", acrescentou.