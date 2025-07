Por que acusado de matar mulher há 10 anos não será julgado por feminicídio

Joelson Garcia de Jesus, acusado de matar a esposa há mais de dez anos em São Miguel Arcanjo (SP), responderá por homicídio qualificado em júri popular que ocorrerá hoje.

O que aconteceu

O termo "feminicídio" só passou a ser considerado pela Justiça um ano após o crime. O corpo de Lucileia Aparecida da Silva Garcia foi encontrado com perfurações nas costas e no pescoço em uma construção em novembro de 2014. Mas a tipificação do assassinato de mulheres em razão do gênero só passou a ser reconhecido judicialmente em 2015.

Alteração no Código Penal permitiu tratamento mais rigoroso com, penas mais altas. Considerado crime hediondo, o feminicídio resulta em penas que variam de 12 a 30 anos de reclusão.