Ela encontrou parentes biológicos aos 84: 'Agora temos uma nova família'

As lacunas permaneceram. "Meus pais eram o Alcides e a Isabel. Como eu fui doada a eles?", se questionava Leny.

Teste genético uniu famílias

Foi em 2022 que o neto de Leny, o advogado Pedro Vaz Duque, 37, decidiu agir. "Ela sempre sentiu um vazio, sempre nos pedia para olhar no Google e descobrir a família dela", contou. "Comecei a insistir para que ela fizesse um teste genético."

E Leny fez. Os dados do teste em questão são colocados em uma plataforma que busca compatibilidade com outras pessoas que tenham feito a coleta.

Com o DNA coletado, o "match" veio: Maria do Carmo Guimarães Rodrigues, uma desconhecida até então, aparecia na plataforma como uma parente de primeiro grau.

Maria do Carmo havia feito o teste genético por curiosidade, para saber mais sobre sua origem —o pai dela veio jovem do Rio Grande do Sul, e Maria do Carmo pensava que poderia encontrar parentes perdidos no Sul do país por meio do teste. Mas acabou achando uma prima perdida por parte da mãe.