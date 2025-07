Agredido diz que PMs rondam região e teme voltar para casa: 'Não tenho paz'

Após a divulgação de uma gravação que mostra policiais militares invadindo um imóvel e agredindo um casal na zona oeste de São Paulo, o homem atacado disse não ter voltado mais para casa em meio a denúncias de moradores de rondas de agentes e novas invasões de casas na região.

O que aconteceu

Toque de recolher imposto por PMs, alegam testemunhas. Moradores da Cohab Raposo Tavares, na região do Butantã, onde ocorreram as agressões no último domingo, relatam que agentes foram ontem ao local ordenando que os comerciantes fechassem as portas e fizeram perguntas sobre a vítima.

Boletim de ocorrência não cita agressões gravadas. No registro feito pela Polícia Civil obtido pelo UOL, os PMs atribuíram o ferimento no supercílio da vítima a uma resistência à abordagem. Contudo, as imagens desmentem versão, mostrando agentes participando da invasão ao imóvel seguida de agressões a socos e golpes de cassetete. "Estão batendo em mulher", grita uma das testemunhas após a namorada do jovem cair no chão em meio ao ataque.