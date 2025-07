Avião da FAB cai no interior de São Paulo e piloto se ejeta

Uma aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) caiu na manhã de hoje em Santa Rita do Passa Quatro, no interior do estado de São Paulo.

O que aconteceu

O avião teria colidido no ar com outro da corporação. Segundo a Polícia Militar, eles tiveram que realizar uma manobra ''evasiva'' devido a presença de pássaros, o que teria causado o acidente por volta das 10h30.

A aeronave A-29 Super Tucano caiu e ficou destruída, enquanto a outra conseguiu pousar em segurança. As duas participavam de um voo de treinamento do Esquadrão de Demonstração Aérea, conhecido como Esquadrilha da Fumaça, em uma área desabitada.