Caso 'Canibal de Garanhuns': como detentos se tornam pastores na prisão?

As igrejas evangélicas lideram a atuação, com destaque para a Universal, presente em mais de 700 unidades com visitas semanais. Em seguida aparecem a Assembleia de Deus e a Igreja Católica, cada uma presente em mais de 500 estabelecimentos. A Igreja Batista surge em quarto lugar, atuando em mais de 200 unidades.

O documento também registrou o aumento de práticas como "blocos evangélicos" e cultos conduzidos por internos convertidos. Segundo o Depen, esse fenômeno vem sendo incorporado como "boa prática" pelas administrações prisionais. Uma das respostas destacou: "Um interno assume a figura de pastor e outros o auxiliam na condução da cerimônia, com adesão significativa dos presos".

Entre as atividades observadas estão cultos semanais, corais, transmissões internas por rádio ou TV e estudos bíblicos usados até para remição de pena. O relatório também cita o projeto "Célula na Cela", em que líderes internos ministram estudos guiados virtualmente por pastores externos, e o "Encontro com a Palavra", curso bíblico por correspondência com certificação de horas para remição.

Para os teólogos ouvidos pelo UOL, a fé exerce um papel decisivo na reconstrução pessoal de detentos. "Muitos presos encontram no evangelho uma oportunidade de reorganizar sua vida, abandonar vícios e reconstruir vínculos sociais", afirma Tarrataca, que destaca a conversão como um marco de mudança: "A beleza do evangelho é a graça de Cristo em perdoar".

Textos bíblicos também são usados para sustentar esse entendimento. Ferreira cita Lucas 7:47 — "Perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou" — para explicar como a doutrina pentecostal enxerga o perdão, mesmo em casos graves. Ele também lembra a passagem de 1 Timóteo 3:1-8, que descreve os requisitos para quem deseja exercer funções de liderança na igreja, como "ter boa reputação, fé e sabedoria".

Embora o evangelho tenha impacto real na vida de muitos presos, o fenômeno também exige cautela. "Em muitos presídios, tornar-se evangélico virou uma estratégia de sobrevivência. Há histórias sinceras de transformação, mas também casos em que a religião é usada somente como instrumento social, sem fruto verdadeiro de mudança", disse Moraes.