Caso Igor Peretto: MP pede que acusados da morte vão a júri popular

Investigações apontam a descoberta de traição como motivação para assassinato. A irmã da vítima, Marcelly, estaria tendo um caso com Rafaela, esposa de Igor. Rafaela, por sua vez, também vivia um relacionamento amoroso com Mario, casado com Marcelly.

MP entendeu que, juntos, os três premeditaram o crime por verem Igor como um empecilho. Vítima descobriu caso momentos antes de crime, por meio de uma ligação de Rafaela a Mario, quando os dois homens estavam no mesmo carro.

Rafaela e Marcelly teriam incentivado Mario. O MP-SP também considera que as duas demonstraram vontade e o apoiaram moralmente para o assassinato.

Réus também miravam vantagem financeira. Segundo o MP, há indícios de que, com a morte de Igor, Mario assumiria o controle da empresa que administrava com a vítima, Rafaela herdaria os bens dele, já que eram casados, e Marcelly, ao se relacionar com ambos, também seria beneficiada com os ganhos.